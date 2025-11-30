Regione Lazio, da domani nuova allerta della Protezione Civile per rischio idrogeologico e idraulico

La Regione Lazio, tramite il Centro Funzionale Regionale della Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112, ha emesso un nuovo comunicato con un avviso di criticità per le prossime ore, legato al rischio idrogeologico e idraulico sul territorio regionale.

In base al documento emesso dal Dipartimento di Protezione Civile in data 30 novembre 2025, per la giornata di domani, lunedì 1° dicembre 2025, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori costieri del Lazio. Le piogge attese potranno avere “quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Tenendo conto non solo dell’intensità e della distribuzione spazio-temporale delle precipitazioni previste, ma anche dello stato di saturazione dei suoli, dei livelli dei corsi d’acqua e delle indicazioni che arrivano dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica e idraulica, il Centro Funzionale Regionale ha aggiornato la valutazione dei livelli di Allerta/Criticità sulle diverse Zone di Allerta in cui è suddiviso il territorio regionale.

Dalla figura allegata al comunicato della Protezione Civile della Regione Lazio, sulla nostra fascia costiera emerge che è prevista un’”Ordinaria criticità idrogeologica per temporali”

L’allerta avrà validità dalla tarda mattinata di domani, lunedì 1° dicembre 2025, e per le successive 24–36 ore.

Nel comunicato, il Centro Funzionale Regionale invita tutti gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dai rispettivi piani di Protezione Civile, e ad adottare tutti gli adempimenti di propria competenza in relazione ai livelli di allerta indicati. Si tratta, in particolare, di introdurre le misure preventive e di monitoraggio previste, in coordinamento con la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile.