Cerveteri, cuore e orgoglio. Vittoria nel fotofinish e quarto posto in classifica

Cerveteri può esultare. Al Galli arriva una vittoria di cuore e di carattere, maturata nel finale, che vale il 4 a 3 sul Fonte Meravigliosa. E che, soprattutto, vale il salto in zona play off. Un successo deciso al fotofinish, che conferma il grande momento dei verde azzurri e porta i Cervi al quarto posto in classifica, in attesa della gara del Tolfa.

Protagonista assoluto della giornata è stato Simone Piano. Sicuramente il migliore in campo e autore di una doppietta pesantissima. A completare il risultato ci ha pensato la firma di Teo Patrascu e, nel finale, il goal della vittoria di Matteo Piano. Che ha fatto esplodere di gioia il pubblico del Galli.

Una vittoria tutt’altro che semplice, arrivata al termine di una gara sofferta, anche a causa delle assenze pesanti che hanno condizionato le scelte e l’andamento della gara.

Il Presidente Andrea Lupi ha dichiarato che “È stata una vittoria sofferta, avevamo una squadra decimata, ma siamo stati bravi e concreti. Una vittoria pesante per la classifica, ci avviciniamo alla zona play off, rimaniamo comunque con i piedi piantati in terra, cercando di dare il meglio domenica in domenica. I ragazzi hanno dato il massimo, alla vigilia del campionato non mi sarei aspettato di essere tra le prime posizioni, la salvezza rimane il nostro obiettivo”.

Con questo successo il Cerveteri sale a quota 18 punti, occupando il quarto posto, a una sola lunghezza dalla terza posizione. Numeri che raccontano di un gruppo capace di andare oltre le difficoltà e di trasformare le emergenze in ulteriori motivazioni.

Ma naturalmente le sfide non sono terminate, e saranno ancora molte. Già domenica prossima il Cerveteri affronterà, sul loro campo, l’Atletico Cimina. Per i verde azzurri sarà una sfida che può valere molto. Una vera e propria prova del nove. Per capire fin dove questa squadra potrà spingersi in un campionato che li vede sempre più protagonisti.