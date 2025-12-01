Il Cerveteri ottiene l’ottavo risultato utile di fila. Con la vittoria di domenica, arrivata da una prestazione non ai livelli delle precedenti, sono alte le aspettative della tifoseria . 4 posto in classifica, non accadeva da anni. A un punto dai play off. Tifosi sempre al fianco della squadra, spinta anche domenica dagli ultras, il dodicesimo in campo.

“Sono sereno, lo devo ai direttori, al mister, allo staff a squadra e tifosi. Sono contento del cammino, non me lo sarei aspettato di essere al quarto posto. Abbiamo ritrovato quanto ci serviva, la tifoseria che ci segue con calore, l’orgoglio di chi va in campo. Attaccamento viscerale, senso di appartenenza. A Cerveteri vogliamo lavorare per il futuro con l’aiuto di tutti”.