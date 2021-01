Share Pin 1 Condivisioni

Protopapa Area PMI: “A pagare lo scotto camerieri e commessi”

“Giovani commercianti a Roma in difficoltà, la fascia verde a rischio”

“Prepariamoci a un anno difficile, molto di più rispetto a quando eravamo in piena pandemia. Nel settore del commercio resisterà chi ha più forze” .

E’ quanto ha riferito Sergio Protopapa presidente di Area PMI, l’associazione che si occupa di imprese.

“A Roma esiste una situazione allarmante con molti negozi che, giorno dopo giorno, abbassano le saracinesche”.

“La Capitale non vive esclusivamente con gli introiti dei propri abitanti : si regge con i turisti, stranieri e italiani, e con l’apparato pubblico concentrato nelle zone del centro storico – spiega Protopapa – mancando questi è evidente che precipiteranno molte attività commerciali”.

“I ristori non sono sufficienti e chi deve sostenere pagamenti di affitti e bollette non può che scegliere la strada della chiusura”.

“Ci sono i giovani, in primis, a perdere il posto di lavoro: tra commessi e camerieri la fascia verde subisce gli effetti della pandemia”.

“E per molti ragazzi alle prime esperienze di lavoro, sia come dipendenti sia come titolari , è un momento difficilissimo”.

“A Roma molti locali, ristoranti e bar sono gestiti da ragazzi e da persone giovani che si trovano a dover affrontare spese di mutui e prestiti. Sono le categorie che vanno difese con incentivi concreti per non infrangere speranze e ambizioni”.

Fa.No.

