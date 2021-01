Cerveteri: gli acquedotti de I Terzi pronti a passare nelle mani del Comune

Share Pin 1 Condivisioni

Approvata la delibera per l’approvazione dello schema di accordo tra Arsial, Acea Ato2 e Comune di Cerveteri

La spinosa questione della mancanza d’acqua nella frazione di Cerveteri presto potrebbe diventare un brutto ricordo.

Una situazione, quella idrica, della frazione etrusca legata principalmente alla proprietà degli acquedotti, fino ad oggi nelle mani di Arsial e non del Comune etrusco e che ha reso in questi anni farraginoso la risoluzione del problema.

Ora però la Giunta etrusca ha dato il via libera alla proposta di delibera presentata dall’assessore al Patrimonio Riccardo Ferri, per l’approvazione dello schema di accordo tra Arsial, Acea Ato2 e Comune di Cerveteri per la definizione delle modalità di trasferimento degli acquedotti Arsial denominati I Terzi e parte di quello di Tagliatella al Comune di Cerveteri e della gestione ad Acea Ato2.

In sostanza l’Arsial aveva inviato al Comune una bozza del protocollo di intesa che disciplinava, appunto, le modalità di trasferimento.

All’interno del documento, inoltre, sono state ben identificate le attività che ciascuna delle parti in causa (Arsial, Comune e Acea Ato2) dovrà porre in essere per il trasferimento della gestione e della proprietà degli acquedotti.

Trasferimento che dovrà avvenire con la sottoscrizione di un accordo tra le parti e che diventerà parte integrante della delibera di Giunta approvata nella giornata di oggi dall’amministrazione Pascucci.

E ovviamente non poteva mancare la soddisfazione dell’assessore Ferri che si è rimboccato le maniche per il raggiungimento di questo traguardo.

