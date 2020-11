Share Pin 1 Condivisioni

Un’occasione, a tutti i livelli di responsabilità, per fare il punto su quanto si è realizzato per contrastare il diabete

Giornata Mondiale del Diabete per fare il punto della situazione –

Associazione Diabetici Civitavecchia ha celebrato il 14 novembre la Giornata Mondiale del Diabete.

Un’occasione, a tutti i livelli di responsabilità, per fare il punto su quanto si è realizzato per contrastarlo, ma soprattutto per mantenere alta l’attenzione delle Istituzioni internazionali, nazionali e locali sull’importanza della prevenzione.

In Italia ci sono circa 3,5 milioni di malati più 1,5 milioni che non sanno di esserlo; si stima inoltre che 20.000 decessi l’anno siano attribuibili direttamente al diabete, mentre in ulteriori 75.000 decessi il diabete è presente come concausa

La prevenzione, da realizzarsi prevalentemente con stili di vita “virtuosi” quali controllo medico, sana alimentazione ed attività fisica è la prassi più intelligente per affrontare e prevenire la malattia.

Il costo medio di un malato diabetico è di circa 3.000,00 euro/anno.

Per via dell’emergenza Covid-19, le attività di contatto operate dall’Associazione si sono necessariamente trasformate in attività a distanza per garantire la sicurezza.

L’Associazione ha attivato una linea telefonica (371.3483268) con la quale è possibile contattare due professioniste (una Psicologa e una Biologa Nutrizionista) per avere consulenza.

Oltre ad aver intensificato l’azione sulle pagine Facebook, sulle radio e tv locali e aver rafforzato il rapporto con gli interlocutori istituzionali della ASL Roma 4.

L’Associazione ha anche avviato una collaborazione con la Croce Rossa Italiana e stabilito un canale comunicativo con il servizio vaccinazioni antinfluenzale della Asl Roma 4.

“Per l’anno 2021, augurandoci che siano risolti i problemi legati alla pandemia, ci impegniamo a consolidare quanto in essere e a sviluppare ulteriori utili servizi”, dice il presidente Sandro Luciani.