Giornata Mondiale del Diabete, a Cerveteri una giornata di informazione e sensibilizzazione

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, sabato 15 novembre, a partire dalle ore 9:30, la città di Cerveteri ospiterà presso la Sala Ruspoli un incontro pubblico di sensibilizzazione e approfondimento dedicato alla prevenzione e alla gestione del diabete.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cerveteri e organizzata dalla ASL Roma 4 in collaborazione con ADICIV – Associazione Diabetici Civitavecchia, è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un’importante occasione per promuovere la conoscenza e la consapevolezza su una patologia che, secondo i dati internazionali, continua a crescere in modo significativo in tutto il mondo.

Ad aprire la giornata saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, e della Dott.ssa Valentina Iannucci, Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Roma 4.

Seguirà una tavola rotonda dedicata all’approfondimento del tema del diabete, moderata da Sandro Luciani, Presidente ADICIV. Interverranno il diabetologo Graziano Santantonio, la Dott.ssa Luciana Cacciotti e il medico nutrizionista Daniele Segnini, che offriranno spunti e consigli su prevenzione, corretti stili di vita e gestione della malattia.

A conclusione dell’incontro, spazio al movimento con una sessione di attività motoria guidata dai Walking Leader della ASL Roma 4, seguita da un pasto mediterraneo per unire, in modo simbolico e concreto, il piacere del cibo con la promozione della salute.

“Il nostro obiettivo – dichiara il Sindaco Elena Gubetti – è diffondere la cultura della prevenzione e del benessere. La salute passa anche attraverso la conoscenza, la corretta alimentazione e l’attività fisica. Ringraziamo la ASL Roma 4 e l’ADICIV per l’impegno nel sensibilizzare la nostra comunità su un tema tanto importante”.

Un appuntamento da non perdere per informarsi, muoversi e prendersi cura di sé.