Camminata in Rosa 2025 – Best Woman – Trofeo Aeroporti di Roma 7 dicembre 2025 – Fiumicino

Torna a Fiumicino la Camminata in Rosa, l’evento non competitivo legato alla Best Woman – Trofeo Aeroporti di Roma, in programma domenica 7 dicembre 2025.

Organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi con il patrocinio del Comune di Fiumicino, la Camminata in Rosa rappresenta un momento di sport e di partecipazione, dedicato alla lotta contro la violenza di genere.

La manifestazione propone un percorso di 4 km interamente all’interno del Parco di Villa Guglielmi, con partenza alle ore 10:00. Una passeggiata aperta a tutti e tutte, simbolo di sensibilizzazione e di comunità, che lo scorso anno ha radunato oltre 400 partecipanti tra cittadini, scuole e famiglie.

Il ricavato della Camminata sarà devoluto al Progetto Women Goal dell’associazione Africa Sottosopra ODV, iniziativa che mira a contribuire alla costruzione di condizioni più favorevoli per le donne, in Italia e in Malawi, in termini di pari opportunità, diritti, accesso al lavoro, sostegno e integrazione sociale.

Le iscrizioni sono aperte presso la palestra Happy Sport di via G. Fontana 14. Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio uno scaldacollo rosa personalizzato con il logo dell’Atletica Villa Guglielmi e dell’associazione Africa Sottosopra ODV.

La Camminata in Rosa 2025 è realizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Porto Romano e si inserisce nel programma della 32ª edizione della Best Woman – Trofeo Aeroporti di Roma, una delle corse su strada più rappresentative del panorama podistico del Lazio e nazionale.

Un evento che, ancora una volta, unisce sport, solidarietà e partecipazione per dire insieme no alla violenza di genere.

www.bestwoman.it