Getta una dose dal finestrino dell’auto, ma viene raggiunto dagli agenti del Commissariato di Ladispoli

Arrestato un romeno di 30 anni. Addosso aveva oltre 600 euro: nell’abitazione rinvenuti 20 gr di cocaina e materiale per il confezionamento

Venerdì notte l’autoradio del Commissariato Ladispoli, nel corso di un servizio di prevenzione, ha proceduto all’inseguimento di un’auto in Via del Ghirlandaio riuscendo poi a raggiungerla. A bordo un romeno di 30 anni che aveva cercato di disfarsi di sostanza stupefacente gettandola dal finestrino. Gesto che non era sfuggito agli occhi degli agenti del commissariato guidati dal dirigente Fabio De Angelis. La sostanza recuperata era una dose di cocaina. Gli agenti, inoltre, hanno rinvenuto addosso al 30enne ben 630 euro, frutto dell’attività di spaccio.

Gli uomini del Commissariato hanno poi perquisito l’abitazione della persona fermata dove hanno rinvenuto ulteriori 20 grammi di cocaina, un bilancino, materiale necessario al confezionamento e sostanza da taglio. L’uomo, risultato anche positivo al narcotest, è stato tratto in arresto: ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria.