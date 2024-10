Cerveteri, aggressione in piazza Aldo Moro: non si esclude la spedizione punitiva

Le telecamere avrebbero permesso agli agenti della locale di individuare due responsabili: si tratta di quarantenni di Cerveteri

Cerveteri, aggressione in piazza Aldo Moro

Massacrato di botte all’interno di un bar nella piazza centrale di Cerveteri con gli aggressori che fuggono dopo aver compiuto il loro piano. Non si tratterebbe di una rissa, ma di un vero agguato quello nei confronti di un ragazzo di 26 anni, di Cerveteri, trasportato poi in ambulanza presso l’ospedale Padre Pio di Bracciano. Per lui una prognosi di 15 giorni. Una vicenda che, però, ha scioccato la città.

Cerveteri, aggressione in piazza Aldo Moro – I FATTI

Sono le 14.30 di venerdì, un’auto nota il ragazzo in piazza Aldo Moro. Il 26enne capisce di essere seguito e cerca rifugio nel bar dove viene raggiunto e preso a calci e pugni da due persone, forse di più. Il ragazzo viene raggiunto anche da alcuni frammenti dello specchio del bar, distrutto durante la colluttazione. Gli aggressori, poi si danno alla fuga.

Sulla vicenda indaga la Polizia Locale della città etrusca che si sta avvalendo anche dei filmati delle telecamere pubbliche. Immagini che avrebbero già permesso agli uomini della municipale di individuare due dei responsabili: sarebbero quarantenni della città. E’ molto probabile che conoscessero il 26enne e lo stessero cercando forse per un debito di soldi. Sul movente, al momento, vige il massimo riserbo. Saranno fondamentali, per ricostruire l’accaduto, la testimonianza della vittima e delle persone identificate dagli inquirenti.