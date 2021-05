Share Pin 0 Condivisioni

Frutto della collaborazione tra comune, Asp e Capitaneria di Porto

Fumi in porto a Civitavecchia, per l’estate attivo un servizio di monitoraggio

Il porto di Civitavecchia sarà sorvegliato speciale per tutta l’estate per l’aspetto dell’inquinamento. L’annuncio arriva dal Palazzo del Pincio.

“Sarà istituito – fanno sapere – un servizio straordinario di monitoraggio della qualità dell’aria in porto per la prossima stagione estiva. Un risultato importante frutto del dialogo costruttivo tra la Capitaneria di porto, il comune di Civitavecchia, l’Autorità di sistema portuale ed Arpa Lazio”.

Sarà proprio l’Arpa ad occuparsi di effettuare il monitoraggio presso lo scalo civitavecchiese. Si tratta di una iniziativa che vuole rispondere anche alle numerose segnalazioni di grosse fumate in porto diffuse spesso sui vari canali social e sulle quali la Capitaneria effettua costanti controlli per accertare se vi fossero delle violazioni in atto. Un problema passato un po’ in secondo piano durante la pandemia, ma che torna di rilievo in vista della ripresa di crociere e traffici nello scalo di Civitavecchia.

“Il servizio di controllo dei fumi in porto – spiega il vicesindaco con delega all’ambiente Manuel Magliani – seguirà quanto fatto già nello scorso anno attraverso il Civitavecchia Blue Agreement 2.0 su impulso del comandante del porto Francesco Tomas che ha fortemente voluto e caldeggiato l’implementazione dei monitoraggi in porto durante la stagione estiva”

Entro il mese di giugno verranno definiti tutti gli aspetti tecnici per avviare il servizio.