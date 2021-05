Share Pin 1 Condivisioni

Califano: “Liburna può essere simbolo della rinascita del turismo del litorale romano”

Quando lo scorso novembre incontrai il comitato promotore Saifo e discutemmo del loro progetto di terminare e fare della splendida Liburna del maestro Carmosini un simbolo di rinascita turistica, culturale e storica non tanto e solo di Fiumicino ma del litorale romano, mi sentii in dovere di portare quel sogno nelle sedi istituzionali regionali dove siedo. Un sogno al quale oggi, dopo appena cinque mesi e tanto lavoro dietro, riusciamo a ridare slancio grazie all’impegno del vicepresidente regionale Daniele Leodori e al capo di gabinetto del Presidente Zingaretti, Albino Ruberti che hanno immediatamente colto l’importanza di questa iniziativa.

Uno slancio non definitivo ma importantissimo nel quale la Regione Lazio dimostra di credere. Il finanziamento concesso per portare avanti i lavori di realizzazione della nave romana da guerra a grandezza naturale, capolavoro unico nel suo genere, sono sicura sarà anche un importante traino per trovare nuovi investimenti e fare della Liburna un emblema del litorale romano, un’opera che sia da attrattiva, richiami i turisti e li convinca a scoprire le bellezze alle porte di Roma.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano