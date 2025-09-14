Frontale sulla Settevene Palo, donna in codice rosso

Traffico in tilt

Frontale sulla Settevene Palo

LADISPOLI – Pochi minuti fa un violento incidente si è verificato in via Settevene Palo, a poche centinaia di metri dall’ingresso dell’autostrada Azzurra. Una Renault di piccola cilindrata e una Jeep, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Ad avere la peggio una delle due conducenti, una donna, rimasta gravemente ferita. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Ladispoli che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Il traffico ha subito forti rallentamenti, con lunghe code e disagi per gli automobilisti.

