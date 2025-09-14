Respinte le mozioni per le zone di campagna, Paolacci: “Dimenticati, lotteremo a denti stretti per avere una fermata del trasporto locale” 

Il consigliere Paolacci ha portato n consiglio comunale la mozione per la revisione del piano del trasporto pubblico del Comune di Cerveteri. Le frazioni ed alcune vie limitrofe al centro urbano come via di Zambra sono ad oggi carenti di qualsiasi tipo di trasporto pubblico comunale. La mozione riguardava proprio l’instaurazione di alcune linee e fermate su via di Zambra e l’implementazione dei trasporti pubblici per migliorare la vita dei cittadini nel quotidiano.

“Non capisco il motivo per cui sia stata bocciata, sappiamo che spostarsi dalle frazioni al centro non è cosa agevole visto che non si è mai pensato all’istituzione delle delegazioni comunali presso appunto le frazioni stesse”