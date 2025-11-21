Fratelli d’Italia Civitavecchia: “La nascita della ZLS è una svolta storica per il nostro territorio” –

Fratelli d’Italia Civitavecchia esprime grande soddisfazione per l’istituzione ufficiale della Zona Logistica Semplificata (ZLS) del Lazio, sancita dal decreto firmato dal Sottosegretario Mantovano.

Un risultato atteso da anni, che oggi diventa realtà grazie alla determinazione, alla visione e alla sinergia istituzionale tra Governo Meloni e Regione Lazio, entrambe guidate da una chiara e responsabile direzione politica targata Fratelli d’Italia.

La ZLS rappresenta una opportunità strategica per lo sviluppo di Civitavecchia, del suo porto, del retroporto e dell’intero comprensorio: semplificazioni amministrative, agevolazioni per le imprese, attrazione di investimenti e un contesto finalmente competitivo per rilanciare logistica, industria, occupazione e infrastrutture.

Questo traguardo conferma, ancora una volta, l’impegno costante di Fratelli d’Italia nel costruire un modello di crescita concreto, moderno e fondato su scelte lungimiranti.

Civitavecchia, cuore logistico del Lazio e snodo fondamentale per il Mediterraneo, potrà ora beneficiare di strumenti reali e immediati per valorizzare la propria vocazione economica e creare nuove opportunità per imprese e cittadini.

Fratelli d’Italia Civitavecchia continuerà a seguire con attenzione ogni fase attuativa della ZLS, affinché il territorio possa trarre il massimo beneficio da questa riforma storica, frutto del lavoro di squadra tra Governo e Regione.

Fratelli d’Italia Civitavecchia