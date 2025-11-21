Cerveteri celebra il nuovo campanile: un pomeriggio di festa alla Parrocchia di Santa Maria Maggiore

La Diocesi di Porto-Santa Rufina annuncia la benedizione del campanile restaurato: attese accoglienza, celebrazione con il Vescovo Ruzza e una rassegna musicale

Domenica 23 novembre 2025 la comunità di Cerveteri vivrà un momento di grande significato spirituale e culturale: la benedizione del campanile restaurato della Parrocchia di Santa Maria Maggiore. L’iniziativa, resa nota ufficialmente tramite una locandina diffusa dalla Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa Rufina, rappresenta il culmine di un percorso di recupero architettonico e di rinnovata attenzione al patrimonio religioso locale.

Il programma dell’evento si aprirà alle ore 16 con il momento di accoglienza dei fedeli e delle autorità civili e religiose. A seguire, alle 16:30, avrà luogo la benedizione del campanile restaurato, simbolo identitario della comunità e punto di riferimento storico del centro etrusco.

Alle ore 17 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal Vescovo Gianrico Ruzza, che condividerà con i presenti il valore spirituale dell’opera e il suo significato per la vita pastorale della parrocchia.

La giornata si concluderà alle 18 con una rassegna di brani musicali, pensata per valorizzare ulteriormente il clima festoso e per offrire un momento di armonia e partecipazione collettiva.

Un appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni e che punta a unire fede, arte e comunità in un’unica, grande celebrazione.