Francesco De Santis in Nazionale a Metz

Ancora una grande impresa aspetta l’atleta di Cerveteri Francesco De Santis, convocato in Nazionale Italiana a Metz dopo aver realizzato la migliore prestazione italiana

Grandi soddisfazioni per tutta l’Atletica Cerveterana per la convocazione in Nazionale Italiana di Francesco De Santis che in Francia, a Metz, correrà gli 800 metri dopo il fantastico 800 di Padova. Proprio nella città veneta, il giovane atleta ha realizzato la migliore prestazione italiana annuale in 1’49″94 che gli ha fatto conquistare la sesta prestazione Europea. Complimenti a Francesco che con questa seconda maglia azzurra, dopo quella del Mondiale di Lima del 2024, è pronto a correre verso la Francia.