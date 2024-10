Frana a Cerveteri, Michela Califano presenta richiesta di convocazione Commissione Regionale Lavori Pubblici

Ho presentato una richiesta di convocazione urgente della VI Commissione Consiliare Regionale Lavori Pubblici in merito alla frana di un costone di roccia tufacea che si è verificata all’alba di giovedì scorso a Cerveteri.

Frana a Cerveteri, Michela Califano

Evento che ha portato alla chiusura al traffico di via Ceri, con enormi disagi al trasporto pubblico e alle attività della zona. Il Comune di Cerveteri presenterà a breve la richiesta di stato di calamità naturale alla Regione Lazio per poter risolvere in tempi celeri una situazione che rischia di essere penalizzante per il territorio. A tal fine auspico un incontro tra le istituzioni per superare questa impasse.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano