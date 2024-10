Cerveteri, Marsili festeggia il ritiro presso la “Trattoria della Nonna”

Il campione di pugilato ha disputato nei giorni scorsi il suo match di addio

Sabato sera speciale a Cerveteri per Emiliano Marsili. Il campione di pugilato, infatti, ha fatto visita in città per trascorrere una serata in tranquillità e celebrare il suo ritiro dal ring, avvenuto appena una settimana fa, all’incredibile età di 48 anni. Il Tizzo, così come viene chiamato dai suoi tifosi, ha disputato un match di addio, sconfiggendo il colombiano Eber Tobar ai punti, in una serata che ha visto la presenza di ospiti speciali, come il cantante Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, e l’attore comico romano Maurizio Mattioli.

E Marsili ha deciso di celebrare la fine della sua carriera, fatta di mesi di disciplina e sacrificio, anche dal punto di vista alimentare, con una cena al Ristorante Trattoria della Nonna a Cerveteri, con familiari e amici. Il proprietario del locale, Amedeo Segarelli, appassionato di pugilato, ma anche amante dei vip, ha voluto immortalare il momento con la classica foto ricordo.