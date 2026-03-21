Riceviamo e pubblichiamo:

Mercoledì pomeriggio presso la sede locale di Forza Italia si è svolto un incontro tra i rappresentanti Azzurri e i vertici dell’Udc. Presente il Segretario Fabio CAPUANI ed il Consigliere comunale, Capogruppo di Forza Italia Marco PENGE ed il Segretario dell’UDC Luigi MATALONI accompagnato dall’ Avv. Maria CAREDDA membro del Direttivo

Udc di Roma e Provincia.

Un confronto definito da entrambe le parti come “estremamente positivo”, che segna l’inizio di un percorso di collaborazione strutturata per il bene del territorio. Al centro del tavolo, la forte e comune identità dei due schieramenti, entrambi saldamente ancorati ai valori del Partito Popolare Europeo (PPE). Questa radice condivisa — fatta di moderatismo, centralità della persona e sussidiarietà — ha permesso di trovare un’immediata sintonia non solo politica, ma soprattutto programmatica.

Forza Italia e UDC: “Un incontro nel segno del PPE e per discutere sul futuro di Ladispoli”

“Siamo partiti dai valori che ci accomunano per arrivare subito al sodo: la vita dei cittadini”, spiegano i rappresentanti dei due partiti. Durante la riunione sono state infatti discusse diverse proposte e ipotesi di progetti concreti mirati a migliorare i servizi, la viabilità, la sicurezza e lo sviluppo economico della città. L’obiettivo futuro è quello,per entrambi i partiti, di offrire una proposta politica seria e affidabile, capace di rispondere alle sfide quotidiane delle famiglie e delle imprese. Quello odierno non resterà un episodio isolato. Forza Italia e UDC continueranno l’attività politica con altri incontri propositivi, aperti all’ascolto delle istanze del territorio, per affinare ulteriormente la

visione comune e tradurla in azioni amministrative efficaci.

L’avvenuto incontro rappresenta un primo passo di avvicinamento per mettere al centro dell’agenda politica la qualità della vita dei cittadini.

Forza Italia Ladispoli