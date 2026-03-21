Bracciano, al via la riqualificazione delle aree verdi

Crocicchi: “Crediamo che il decoro urbano e la cura del verde siano elementi essenziali per rendere Bracciano sempre più vivibile e accogliente”

“Come amministrazione comunale stiamo portando avanti, anno dopo anno, un impegno che considero fondamentale per la qualità della vita nella nostra città e di tutti i suoi quartieri”.

Lo scrive Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano sui social network, mostrando una serie di foto di parchi giochi a ridosso di aree urbane.

“È in corso l’intervento nei Parchi e Verde Urbano – aggiunge il Sindaco –: un lavoro concreto e continuo che ci vede impegnati tutto l’anno nella cura, manutenzione e valorizzazione delle aree verdi e dei parchi cittadini. Spazi che non sono solo luoghi fisici, ma veri punti di incontro, socialità e benessere per tutti, a partire dai più piccoli.

Gli interventi stanno interessando diverse zone della città… e molte altre aree che progressivamente saranno coinvolte.

Sono stati, inoltre, effettuati diversi interventi di manutenzione, sostituzione e nuova installazione di arredi nelle aree giochi (via Cavour, via delle Palme, Traversa Borsellino, via Pratigliolo) e ottenuti due finanziamenti per proseguire in questa direzione. È prevista l’installazione di un’area fitness e di giochi inclusivi a Bracciano Nuova.

Si tratta di un impegno costante, che portiamo avanti, con attenzione e responsabilità, perché crediamo che il decoro urbano e la cura del verde siano elementi essenziali per rendere Bracciano sempre più vivibile e accogliente.

Continuiamo a lavorare, giorno dopo giorno, per prenderci cura della nostra comunità”.