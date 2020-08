Condividi Pin 0 Condivisioni

L’incendio era vicino a un campo nomadi abusivo e ha coinvolto un autodemolizioni

Foce dell’Aniene: le fiamme sono quasi estinte e si pensa di usare le ruspe –

Nuovi aggiornamenti sull’incendio a Roma che ha lambito un campo nomadi abusivo e ha coinvolto un autodemolizioni nella zona.

Quasi del tutto estinte le fiamme in via della Foce dell’Aniene: gli uomini dei Vigili del Fuoco continuano ad operare per ridurre il fumo generato dai materiali parzialmente combusti.

Si sta valutando di far intervenire o meno gli operatori VVFF dei Gos, impiegando così le ruspe in modo da velocizzare la bonifica e la messa in sicurezza di tutta l’area coinvolta dall’incendio.