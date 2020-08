Condividi Pin 1 Condivisioni

Un’ordinanza del Sindaco Pietro Tidei che vista la curva regionale del contagio non vuole correre rischi

Santa Marinella: obbligo di mascherine e distanziamento durante gli eventi estivi –

Santa Marinella mette le mani avanti nell’emergenza Covid-19 e impone l’obbligo delle mascherine in tutti gli eventi pubblici.

Tidei pubblica un’ordinanza che non ha mezzi termini: la curva dei contagi dei bollettini settimanali dimostra che non si deve abbassare la guardia.

Nell’atto si legge che “considerato che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus”.

Il documento sottolinea che visto “il report settimanale del Ministero della Salute 27 Luglio – 2 Agosto dove si osserva complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia, sebbene non in una situazione critica, mostra sempre più dei segnali che richiedono una particolare attenzione: l’incidenza cumulativa (dati flusso ISS) negli ultimi 14 gg. (periodo 20/7-2/8) è stata di 5.8 per 100 000 abitanti, in aumento rispetto al periodo 6/7-19/7”.

Per questo Tidei ha ritenuto che la situazione di fatto obbliga ad integrare le condizioni di eccezionalità ed urgenza di adozione di misure precauzionali.

Quindi si ordina a partire da oggi stesso “di consentire l’accesso alle manifestazioni estive organizzate sull’intero territorio comunale solo a coloro che indosseranno la mascherina protettiva, garantendo il mantenimento del distanziamento sociale nel rispetto della normativa vigente in materia anti-covid”.

“A tal proposito – conclude – si precisa che le suddette mascherine protettive dovranno essere indossate per tutta la durata dell’evento a cui si assiste.

L’ordinanza decorre dalla data di pubblicazione e fino al 10 Settembre 2020, salvo ulteriori proroghe, e sono previste multe ai trasgressori.