Fiumicino, viabilità del traffico provvisoria per rifacimento manto stradale su Via Coccia di Morto –

Si rende necessaria l’istituzione di una viabilità provvisoria in Via Coccia di Morto, che consenta la realizzazione della pavimentazione stradale. L’istituzione di una disciplina di traffico provvisoria sarà in vigore per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori.

Dal 29/ 01/2024 fino a fine lavori, dalle ore 7:00 alle ore 18:00: Interdizione al traffico di Via Coccia di Morto, nel tratto compreso tra Via del Consorzio Focense e Via dei Nautili con itinerario alternativo in direzione Fiumicino in Via del Consorzio Focense – Viale di Focene – Via delle Came – Via dei Nautili.