Bosco di Valcanneto, procede bene il progetto di Scuolambiente

Bosco di Valcanneto, procede bene il progetto Scuolambiente

Sta procedendo con grande entusiasmo il progetto di Scuolambiente “Conosciamo il nostro bosco – bosco dei diritti” del Istituto Comprensivo Don Milani di Valcanneto. La prima fase del lavoro è in via di conclusione: gli esperti dell’Associazione hanno svolto gli interventi in aula, i ragazzi, supportati dal prezioso lavoro delle insegnanti, hanno svolto gli approfondimenti e realizzato una serie di cartelli e di materiali davvero molto belli e ricchi di informazioni. Il Bosco di Valcanneto è, infatti, un bosco “antico” in quanto rappresenta un importante residuo delle foreste che occupavano la fascia costiera laziale migliaia di anni fa. Conclusa quindi questa prima parte di conoscenza si passa quindi alla fase esperienziale che prevede una serie di uscite proprio nel Bosco di Valcanneto. “Il bosco presentava delle criticità” spiega la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri “che avrebbero reso difficile la visita da parte degli studenti. Con gli amici del Comitato di Zona Valcanneto abbiamo avanzato alcune richieste per la messa in sicurezza dei ponticelli, la sistemazione delle staccionate e la manutenzione dei sentieri”. In seguito alle segnalazioni grazie al Patto di Collaborazione stipulato da Scuolambiente, il Comitato di Zona e l’Amministrazione Comunale, l’Amministrazione ha attivato la Multiservizi che subito si è messa all’opera per risolvere queste difficoltà. “Siamo soddisfatti di questa collaborazione che dimostra che, quando si lavora in sinergia e con la volontà di superare i problemi, i risultati arrivano. Ed ora con soddisfazione potremmo far conoscere il Bosco agli studenti grazie alla guida sapiente del nostro giovane esperto Stefano Martinangeli. Il progetto si propone, infatti, proprio di divulgare l’ecosistema bosco come patrimonio ambientale del territorio e promuovere azioni di cittadinanza attiva per formare cittadini più consapevoli. Voglio ringraziare personalmente gli studenti e gli insegnati, in particolar modo Zena Zucchelli, per aver accolto con tanto entusiasmo questo nostro progetto” conclude la Presidente Cantieri.