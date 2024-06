L’Assessore all’Edilizia, Trasporto Pubblico Locale e ATER, Angelo Caroccia, si è recato presso il deposito “Trotta Bus” di Fiumicino per visionare l’arrivo di 3 nuovi bus elettrici che, a breve, entreranno in servizio.

“Un ulteriore passo verso un Comune più “green” e sostenibile”- ha affermato l’Assessore – I mezzi entreranno in servizio sulla Linea 7 nel centro storico di Fiumicino e in un secondo momento sulla Linea 8 come collegamento per l’Aeroporto Leonardo Da Vinci. I bus hanno una capacità di 36 passeggeri; dotazione ultramoderna con 3 telecamere di sicurezza, pedana elettrica per l’accesso alle persone disabili e prese per la ricarica dei cellulari a bordo. Sono i primi bus che offriranno il servizio e successivamente alla sperimentazione, valuteremo l’impatto sul territorio e la loro comodità per estendere, anche su altre linee, il servizio “total green”. Teniamo comunque presente che la maggior parte dei nostri bus in servizio sono già forniti di gasolio “ECO”, messo in esercizio da diversi mesi, senza impatto inquinante.” ha concluso l’Assessore Angelo Caroccia.