I documenti di identità scaduti sono validi fino al 30 aprile 2021

Fiumicino, uffici anagrafe aperti in zona rossa solo per carte di identità elettronica

Uffici anagrafe aperti in zona rossa a Fiumicino solo per le carte di identità elettroniche per le quali sia comprovata l’urgenza e solo nel caso in cui non ci siano altri documenti di identità validi a disposizione (patente e/o passaporto).

“A tal proposito – spiegano dal Comune – si ricorda tutti i documenti di identità scaduti sono validi fino al 30 aprile 2021”.

“Sarà possibile recarsi presso gli uffici del Comune per atti notori urgenti per comprovate esigenze non prorogabili”.

“Si ricorda inoltre – hanno proseguito dal Comune – che tutti i certificati anagrafici possono essere scaricati online (tramite spid) alla sezione “Servizi demografici” accessibile dalla home page del sito web del Comune”.

“Le richieste di cambio di residenza, inoltre, vanno presentate esclusivamente via Pec”.

