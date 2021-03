Share Pin 38 Condivisioni

Il conducente sarebbe uscito fuori strada. Nessun altro veicolo coinvolto nel sinistro

Cerveteri: esce fuori strada, paura in via del Sasso

Paura poco fa in via del Sasso.

Il conducente di un veicolo, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada.

Per fortuna nulla di grave con il conducente uscito illeso dall’incidente.

Sul posto per i rilievi del caso e per gestire la viabilità gli agenti della Polizia locale di Cerveteri.

