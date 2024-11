Fiumicino Tributi: nominati 12 nuovi agenti accertatori

Daranno impulso all’attività di supporto per il contrasto all’evasione

Si rafforza ulteriormente la lotta all’evasione fiscale messa in campo dalla Fiumicino Tributi, grazie a 12 nuove figure in grado di accertare, rilevare e verbalizzare le violazioni in materia tributaria.

Si tratta di personale della Fiumicino Tributi che, dopo aver seguito un apposito corso di preparazione e qualificazione, ha superato un esame di idoneità. La nomina di agenti accertatori è arrivata con una determina, a firma del dirigente dell’Area Bilancio del Comune di Fiumicino, che darà ulteriore impulso all’attività di supporto per il contrasto all’evasione e a rendere più efficaci ed efficienti i processi che governano le azioni di riscossione delle entrate locali.

Gli agenti accertatori sono stati forniti di mezzi e strumenti idonei a svolgere il proprio servizio per il Comune di Fiumicino: telelaser, tablet e pettorine di riconoscimento. Il loro lavoro consentirà di intervenire tempestivamente nella gestione dei tributi comunali, rendendo più concrete le opportunità di incrementare le entrate e le possibilità di raggiungere una maggiore equità fiscale.

Pagare tutti per pagare meno, nel rispetto di chi osserva le regole e onora i propri debiti è, infatti, obiettivo prioritario di questa Amministrazione, che ha già avviato un percorso virtuoso per arrivare ad abbattere il carico fiscale su cittadini e imprese.