Fiumicino: strade in rifacimento in varie parti della città

Share Pin 4 Condivisioni

Le parole dell’Assessore ai lavori pubblici Caroccia



“Continuano le opere di asfaltatura sulle strade del territorio”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Dopo gli interventi della scorsa settimana a Maccarese – prosegue Caroccia – ora siamo passati ad Isola Sacra e precisamente in via Valderoa e via Zanusso, con le annesse traverse dove diverse aziende dei pubblici servizi hanno scavato per il potenziamento delle reti”.

“Poi il lavoro continuerà sui tratti più sconnessi di via Trincea delle Frasche – aggiunge l’assessore -. Successivamente interverremo nel quadrante “Case nei campi”.

“Giovedi 10 saremo di nuovo a Maccarese in via Castel S. Giorgio, e nel piazzale della scuola Marchiafava sconnesso a causa delle radici e pericoloso per gli studenti del plesso – conclude Caroccia -. Nei prossimi giorni sarà ultimato con asfalto e segnaletica anche il parcheggio di via s. Carlo a Palidoro, a Passoscuro”.