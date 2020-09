Caso Cavaliere, Italia Viva Ladispoli: “Se non fosse vero ci sarebbe da ridere”

Share Pin 1 Condivisioni

I renziani stigmatizzano la presenza del capogruppo FDI alla contestata manifestazione no mask

“Se non fosse vero ci sarebbe da ridere. Il consigliere Cavaliere ha partecipato a Roma alla manifestazione NO mascherine e NO vaccino (unico in Italia). Sappia l’amministrazione del Comune di Ladispoli che su questo temi non si scherza. Italia Viva esprime tutta la sua contrarietà e si augura che tutte le forze responsabili facciano sentire la propria voce in difesa del diritto alla salute di tutti i cittadini di Ladispoli.”

Italia Viva Ladispoli