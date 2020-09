Ad Allumiere “Se leggo scopro”

Share Pin 1 Condivisioni

Evento che coinvolgerà autori locali, artisti e attori per un weekend di cultura a tutto tondo

”Se leggo scopro” è il nuovo claim del Maggio dei Libri, a cui il Comune di Allumiere ha deciso di aderire anche per l’edizione corrente. Si tratta di una iniziativa culturale volta a coinvolgere un numero sempre più ampio di lettori, portando i libri nella quotidianità e il più possibile fuori dai loro contesti tradizionali. Per l’occasione, la responsabile della biblioteca comunale, Nadia Maffei, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Tiziana Cimaroli e l’assessore alla Cultura, Brunella Franceschini, hanno pensato quest’anno ad un percorso che guardi sia alla grande letteratura, rielaborata e teatralizzata, sia all’attualità. Il progetto si articolerà infatti in quattro appuntamenti. Il primo si è svolto ieri nel cortile del Palazzo della Reverenda Camera con l’autore Ernesto Berretti che ha presentato il suo libro “Non ne sapevo niente”. Si proseguirà venerdì 11, alle 21.30, sempre nel cortile della Reverenda Camera Apostolica, quando sarà di scena la Compagnia Teatrale di Allumiere con “Ieri e Oggi”, una commedia contemporanea che si ispira ai grandi autori del Novecento. Sabato 12, alle 21.30, al Parco Risanamento, nel suo recital “Racconti e storie d’amore”, lo scrittore Gino Saladini proporrà, invece, dei brani tratti dalle più celebri storie d’amore della letteratura, con la partecipazione straordinaria dell’attore Alessandro Orfini. Le musiche e le canzoni saranno a cura di Gino Fedeli, Ermanno Pizzardi, Fabio Pizzardi, Massimo Pelo, Anthony Caruana e Marco Manovelli. La Video scenografia è invece di Ettore Saladini. A metà ottobre invece i membri dell’Apa (Associazione Poeti Italiani) porteranno in scena la grande poesia dell’ottava rima e della terzina attualizzandole ai giorni nostri.