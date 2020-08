“Fiumicino, rifiuti nella pineta di Fregene: situazione intollerabile”

Condividi Pin 1 Condivisioni

Il presidente della commissione ambiente Paolo Magionesi: “Faccio appello al senso civico dei residenti e dei frequentatori estivi di Fregene”

“È sconfortante vedere come alcuni cittadini continuino volutamente a imbrattare di rifiuti il nostro territorio”. Lo dichiara la Presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi.

“Mi riferisco – spiega – a quanto accaduto in questi giorni nella pineta di Fregene. Domenica scorsa cumuli di rifiuti erano sparsi dentro e fuori la pineta. Ati e Assessorato all’Ambiente, che ringrazio per la rapida risposta, già ieri avevano ripulito tutto e riportato il decoro in quest’area verde di grande pregio per la località di Fregene. Ma, come se niente fosse, questa mattina altri sacchi di spazzatura erano presenti tra i pini secolari e accanto ai cassonetti dei rifiuti e nuovamente l’Amministrazione dovrà intervenire per ripulire tutto. È una situazione non più tollerabile. Faccio appello al senso civico dei residenti e dei frequentatori estivi di Fregene, affinché abbiano più rispetto per le sue aree verdi e tutelino un patrimonio unico nel nostro territorio, o segnalino alle autorità chi infrange le regole”.

