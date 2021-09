Partiti gli interventi delle squadre “Pronto decoro” nelle aree limitrofe alle scuole del territorio in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico

Fiumicino “pronto decoro”: interventi in corso nelle aree limitrofe alle scuole della città –

Sono partiti da alcuni giorni gli interventi delle squadre di “Pronto decoro” nelle aree limitrofe alle scuole del territorio. In vista dell’inizio dell’anno scolastico, l’amministrazione ha provveduto a concentrare i lavori delle due squadre, una per la porzione nord della Città e una per quella sud, intorno agli edifici scolastici, a completamento dei lavori fatti dagli assessorati competenti nelle strutture e nelle aree verdi degli istituti e a supporto di quelli eseguiti da alcune scuole in autonomia

I lavori, come spiegato dall’amministrazione comunale di Fiumicino, si stanno concentrando soprattutto sui marciapiedi che portano agli ingressi delle scuole e nei parcheggi utilizzati dalle famiglie e dagli scuolabus. Si tratta, principalmente, di sfalcio delle erbacce e di pulizia in modo da rendere agevole l’entrata e l’uscita da scuola.Alcune scuole, ad esempio ad Aranova, a Torrimpietra, a Parco Leonardo e a Isola Sacra, sono già state interessate dagli interventi e in questi giorni si sta procedendo in modo da coprire tutti gli istituti del territorio.