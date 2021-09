Al via domani una nuova raccolta di generi di prima necessità in diversi negozi del territorio

Cerveteri: protezione civile in prima linea per aiutare i più bisognosi –

Riflettori ancora puntati sulle famiglie in difficoltà del territorio. A tendere ancora una mano sono i volontari della Protezione civile in collaborazione con la GS Cerveteri Runners.

Sabato 4 settembre, per l’intera giornata, i Volontari saranno presenti presso i Punti Vendita del Carrefour Cerveteri in Largo A. Loreti n.2 e di Maury’s in Largo Almuneacar per raccogliere prodotti da destinare, sin dal giorno dopo, alle famiglie in maggiore difficoltà del territorio.

Già presente invece presso la Cartolibreria Punto Carta, davanti la Scuola Salvo D’Acquisto, un contenitore solidale dedicato al solo materiale scolastico. Il raccolto, verrà consegnato alle Segreterie Didattiche delle Scuole di Cerveteri.

Per quanto riguarda i generi alimentari, si possono donare tutti prodotti a lunga conservazione, quali pasta, riso, pomodori pelati, passate di pomodoro, olio, tonno, caffè, biscotti, prodotti per la colazione, merendine, legumi vari, come fagioli, ceci o piselli e prodotti per bambini, in particolar modo omogenizzati.

Per i prodotti per la casa donare lavapavimenti, mangia-polvere, igienizzanti per superfici, sapone per i piatti, spugnette e pezzette oppure per l’igiene personale, shampoo, bagnoschiuma, sapone per le mani, spazzolini e dentifrici, assorbenti intimi e pannolini per bambini.

Infine per il materiale scolastico, tutto ciò che può occorrere per garantire ad ogni bambino uno zaino al completo: quaderni, matite colorate, penne, colori a tempera, piccoli astucci e fogli da disegno.