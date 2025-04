Fiumicino presentato il progetto di riforestazione “Litorale Romano Centro Settentrionale”

Ieri mattina la presentazione del progetto di riforestazione “Litorale Romano Centro Settentrionale” nell’area del Comune di Fiumicino. Intervento che rientra nei finanziamenti PNRR dedicati alla “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” frutto del lavoro avviato nel 2022 tra l’Amministrazione comunale e la Città metropolitana e che prevede lavori di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle 14 Città Metropolitane.

Il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna insieme al Delegato all’Ambiente di CMRC, Rocco Ferraro, l’Assessora all’Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi e la Consigliera regionale Michela Califano, sono stati accolti dal Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, dall’Assessore all’Ambiente del Comune, Stefano Costa e dagli altri rappresentanti del Consiglio comunale.

Il progetto in questione denominato “Litorale Romano Centro Settentrionale” che ricade nelle due Unità Ambientali Territoriali della Pianura alluvionale costiera e quella della Tolfa, nei territori del Comune di Fiumicino e del Comune di Civitavecchia oltre a quattro aree di Roma Capitale per un totale di circa 53 ettari e un importo complessivo di 2 milioni e 357 mila euro.

L’area interessata del Comune di Fiumicino si trova nei pressi della località Palidoro (via Ghezzi), ed è costituita da una lunga fascia di terreno che separa una zona residenziale di costruzione recente dalla A12 Civitavecchia-Roma. L’intervento di rimboschimento ricopre quasi tutta l’area per un totale di circa 3,53 ettari.

I lavori di rimboschimento sono stati suddivisi in varie fasi: dalla ripulitura dell’area del cantiere fino alla piantumazione delle 5 specie di arbusti diverse e delle 8 specie arboree autoctone per un totale di 3.530, la cui crescita verrà monitorata nei prossimi cinque anni dalla Città metropolitana.

L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso interventi di rimboschimento che contrastino i problemi legati all’inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità. Progetti, quelli del PNRR Riforestazione, che guardano a tutto il territorio in maniera importante partendo dalle reali necessità della cittadinanza