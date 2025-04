Ladispoli – Cerveteri “Verso il Consorzio”: mercoledì 16 aprile un incontro pubblico sul futuro dei servizi sociali

Si terrà alle 18.00 in sala Ruspoli. Il Sindaco Gubetti: “Un cambiamento straordinario per il nostro territorio”

Ladispoli – Cerveteri “Verso il Consorzio”

“Siamo prossimi a un cambiamento straordinario nella gestione dei servizi sociali – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti – e mercoledì ne parleremo in maniera approfondita durante l’incontro pubblico che si terrà a Sala Ruspoli. Si tratta di una grande opportunità, che pone l’attenzione a 360 gradi su problematiche sociali sempre più complesse e sensibili, da affrontare con strumenti mirati e specifici.”

“La costituzione del Consorzio rappresenta un passaggio fondamentale per Cerveteri – ha aggiunto il Sindaco – perché ci permetterà di migliorare la qualità dei servizi sociali, rafforzando la cooperazione sul territorio e offrendo risposte più efficaci ai cittadini. Inoltre, ci consentirà di intercettare e utilizzare al meglio le risorse disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo. L’obiettivo è quello di dare vita a una vera innovazione nei servizi socio-assistenziali, grazie soprattutto alla visione condivisa tra le varie amministrazioni comunali. Come sempre, al centro ci sarà il cittadino: più risorse riusciremo a mettere in rete, maggiore sarà la qualità dell’assistenza e delle risposte che saremo in grado di garantire alla comunità.”

All’evento oltre ai rappresentanti delle amministrazioni di Cerveteri e Ladispoli saranno presenti per testimoniare l’esperienza di chi già ha fatto il passaggio al Consorzio il Sindaco di Castelnuovo di Porto Riccardo Travaglini, che porterà la sua testimonianza come amministratore all’interno del Consorzio Valle del Tevere e Federico Conte, esperto in modelli consortili per i servizi alla persona.

Sono invitate a partecipare le cooperative sociali, le associazioni di volontariato e tutte le realtà del terzo settore attive a Cerveteri e sul territorio