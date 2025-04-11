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Ladispoli

Sagra del Carciofo, il programma della prima giornata

11 Aprile 2025

Ci siamo, oggi è il primo giorno di Sagra del Carciofo.

Di seguito il programma della giornata odierna:

Sagra del Carciofo, il programma della prima giornata
Sagra del Carciofo, il programma della prima giornata

VENERDÌ 11

PRESENTA: LA PRO LOCO

9:00 PASSEGGIATA PER LE VIE DELLA 72° SAGRA DEL CARCIOFO

10:00 ARTIGIANATO, ARTE, BELLEZZA E TIPICITÀ: MOSTRA DI PITTURA, OPERE D’ARTE E DI ARTIGIANATO, TIPICITÀ, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “NUOVA LUCE”

10:00: XIV EDIZIONE DEL PREMIO “LADISPOLI, LA MIA CITTÀ”

15:20-15:40: TAEKWONDO DI A. BENARDINELLI

15:40-16:00: HUMANITY DI D. INGRASSIA

16:00-16:20: FASHION DANCE DI R. MONTESANI

16:20-16:40: CRAZY DANCE REVOLUTION DI M. PARENTE

16:40-17:00: PURA VIDA DI B. BARTOLINI

17:00-17:20: GYM LADISPOLI DI A. TIOZZO

17:20-17:40: STUDIO DANZA DI P. RIUSCITO

17:40-18:00: NUOVO LABORATORIO DANZA DI M. NAPOLI

18:00-18:20: FITNESS SUITE DI M. PALMIERI

18:20-18:40: INT. DANCING SCHOOL DI E. BOTTI

18:40-19:00: PROFESSION DANCE DI P. SORESSA

19:00-19:20: ALTRO SUONO DI L. MAIO E F. PIERUCCI

20:30-24:00 MUSICA:

RADIO MATIK, CASSIOPEA, SOUND57