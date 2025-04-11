Sagra del Carciofo, il programma della prima giornata

Ci siamo, oggi è il primo giorno di Sagra del Carciofo.
Di seguito il programma della giornata odierna:
VENERDÌ 11
PRESENTA: LA PRO LOCO
9:00 PASSEGGIATA PER LE VIE DELLA 72° SAGRA DEL CARCIOFO
10:00 ARTIGIANATO, ARTE, BELLEZZA E TIPICITÀ: MOSTRA DI PITTURA, OPERE D’ARTE E DI ARTIGIANATO, TIPICITÀ, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “NUOVA LUCE”
10:00: XIV EDIZIONE DEL PREMIO “LADISPOLI, LA MIA CITTÀ”
15:20-15:40: TAEKWONDO DI A. BENARDINELLI
15:40-16:00: HUMANITY DI D. INGRASSIA
16:00-16:20: FASHION DANCE DI R. MONTESANI
16:20-16:40: CRAZY DANCE REVOLUTION DI M. PARENTE
16:40-17:00: PURA VIDA DI B. BARTOLINI
17:00-17:20: GYM LADISPOLI DI A. TIOZZO
17:20-17:40: STUDIO DANZA DI P. RIUSCITO
17:40-18:00: NUOVO LABORATORIO DANZA DI M. NAPOLI
18:00-18:20: FITNESS SUITE DI M. PALMIERI
18:20-18:40: INT. DANCING SCHOOL DI E. BOTTI
18:40-19:00: PROFESSION DANCE DI P. SORESSA
19:00-19:20: ALTRO SUONO DI L. MAIO E F. PIERUCCI
20:30-24:00 MUSICA:
RADIO MATIK, CASSIOPEA, SOUND57