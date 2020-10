Fiumicino, partiti i test salivari sui bambini dell’infanzia: aderiscono 94 su 118

Share Pin 4 Condivisioni

Il sindaco Esterino Montino: “Essere il primo comune scelto per questi nuovi test è un fatto importante”

“E’ partito questa mattina da Fiumicino il progetto pilota del test salivare anti-covid sui bambini più piccoli. Le prime due scuole d’Italia in cui il nuovo test, validato dallo Spallanzani, in cui questo nuovo metodo viene utilizzato sono state lo Scarabocchio e L’Isola dei tesori. In totale, tra le due scuole, hanno aderito allo screening 94 bambini su 118”.

Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Il test, molto meno invasivo del classico tampone, è stato somministrato a bambine e bambini tra i 4 e i 5 anni – prosegue il sindaco – che sono stati eccezionali e molto collaborativi”.

“Il merito va anche alla straordinaria equipe della Asl RM3 che ha saputo presentare tutto come un gioco coinvolgendo i piccoli in modo molto tanquillo e divertente”, prosegue Montino.

“Questo test è una novità assoluta e il progetto pilota nasce grazie alla collaborazione tra Spallanzani, Asl RM3, Regione Lazio e San Camillo”.

“L’intera macchina della sanità, con cui sono in contatto costantemente, sta dando prova di efficienza ed efficacia – sottolinea il sindaco -, con professionalità e misure all’avanguardia che ho potuto constatare personalmente in ogni circostanza: dal drive-in in aeroporto, alla gestione dei voli a rischio qualche mese fa, fino a queste campagne di screening nelle scuole”.

“Essere il primo comune scelto per questi nuovi test è un fatto importante – conclude Montino -. Ora proseguiremo nelle altre scuole del territorio per testare tutti e 12 mila gli studenti che frequentano le 50 scuole della città. Ci vorrà del tempo, ma è un lavoro importantissimo nella battaglia contro la diffusione del coronavirus”.