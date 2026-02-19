Fiumicino, NCC E taxi abusivi presso l’aeroporto: notificati dai Carabinieri 8 ordini di allontanamento

Elevate sanzioni per oltre 17.000 euro

Si comunica, nel rispetto dei diritti dei soggetti sanzionati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento e fino a un eventuale definitivo accertamento di responsabilità), e al fine di garantire il diritto di cronaca, che i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino, hanno svolto mirati servizi allinterno dellaeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci, in particolare nelle aree arrivi dei terminal, per contrastare l’esercizio abusivo dellattività di trasporto pubblico non di linea e il procacciamento illecito di clienti ai danni dei viaggiatori.

L’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione Fiumicino Aeroporto ha permesso inoltre di individuare e sanzionare complessivamente 8 persone dedite ad attività illecite. Nello specifico, sono stati sanzionati sei autisti N.C.C. e 2 soggetti privi di qualsiasi licenza autorizzativa, tutti colti nell’atto di adescare viaggiatori senza averne titolo. Per tutti i

trasgressori è scattata contestualmente la notifica dell’ordine di allontanamento dall’area aeroportuale per 48 ore. L’ammontare complessivo delle sanzioni amministrative elevate nel corso del servizio è pari a 17212,00 euro, con l’Autorità Amministrativa debitamente informata dal reparto operante per i provvedimenti di competenza.