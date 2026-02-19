Emergenza maltempo a Bracciano: sette giorni di interventi per i volontari AVAB ODV

Sette giorni di lavoro intenso e senza sosta per i volontari della Protezione Civile AVAB ODV, impegnati a fronteggiare i gravi danni causati da un evento meteo straordinario che ha colpito il territorio di Bracciano.

L’emergenza è scattata nelle prime ore del 6 febbraio 2026, quando le squadre dell’associazione sono entrate immediatamente in azione per rispondere alle numerose richieste di aiuto pervenute dai cittadini e dal sindaco. Le operazioni si sono protratte ininterrottamente fino al 14 febbraio, con decine di interventi tra Bracciano e la frazione di Vigna di Valle.

Tra le principali attività svolte: prosciugamento di abitazioni e garage allagati, monitoraggio di alcune frane, rimozione di fango e detriti dalle strade, oltre al taglio di alberi e rami pericolanti. In via precauzionale si è resa necessaria anche l’evacuazione di alcune famiglie minacciate dall’innalzamento delle acque, in collaborazione con Carabinieri, Vigili del Fuoco e amministrazione comunale.

Superata la prima fase dell’emergenza, come spiegato dalla presidente dell’associazione Enza Vergari, i volontari hanno continuato a offrire supporto alle famiglie colpite dal maltempo, aiutandole nella rimozione del fango dalle abitazioni e dai garage e fornendo sostegno morale a chi ha visto andare distrutti in pochi minuti la propria casa e i sacrifici di una vita.

Durante tutta la gestione dell’emergenza, i volontari dell’AVAB hanno operato su autorizzazione della Sala Operativa regionale della Protezione Civile e in stretto coordinamento con il sindaco per garantire un intervento efficace e tempestivo.

«Voglio ringraziare tutte le autorità, gli enti e i volontari che ci hanno supportato in questi giorni critici», ha dichiarato la presidente Vergari. «La nostra associazione è sempre pronta a intervenire in caso di necessità».

Per emergenze è possibile contattare AVAB al numero 366 9596740, attivo 24 ore su 24.