Fiumicino, Montino assolto perché il fatto non sussiste

Montino: “La sentenza ha ristabilito l’ordine vero delle cose. Sono sempre stato fiducioso. Mi hanno amareggiato le tante polemiche”

“Sono sempre stato fiducioso, ma non nascondo che ho aspettato con ansia la conclusione di questo processo durato tanti anni”, scrive Esterino Montino dopo il verdetto di assoluzione.

La vicenda riguardava il finanziamento dei gruppi consiliari in Regione Lazio e il Sindaco di Fiumicino, allora capogruppo del Pd, era stato inquisito insieme ad altri dodici coimputati.

Oggi l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

“La sentenza ha ristabilito l’ordine vero delle cose: il gruppo di allora del Pd alla Regione Lazio aveva solo fatto il proprio dovere lavorando in totale trasparenza e onestà.

Mi hanno amareggiato le tante polemiche, anche molto velenose che, purtroppo, sono nate anche al nostro interno e che qualcuno ha pensato di utilizzare per farsi spazio nel partito.

Ringrazio l’avvocato Antonio Andreozzi per l’eccellente lavoro svolto fino ad oggi. Ora si apre una fase nuova, per me e per la mia famiglia che si libera di un peso portato per tanto tempo.

Continuerò a lavorare con la passione e l’onestà che hanno sempre guidato la mia azione politica e di amministratore”.