Fiumicino, mercoledì 14 gennaio sospensione idrica programmata

Un servizio di autobotti sarà presente in p.za Generale Carlo Alberto dalla Chiesa
Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 18:00 di mercoledì 14 gennaio alle ore 07:00 di giovedì 15 gennaio si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Fiumicino.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- via Portuense (dal ponte 2 Giugno al civ. 1939), via Fulco Russo di Calabria, via Giuseppe Miraglia, via Remo La Valle, via Mario Calderara, via Corradino d’Ascanio, via Ugo Baitrocchi, via Celestino Usuelli, viale Coccia di Morto (da via Portuense a via delle Vongole), piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, via delle Tinche, via delle Tartarughe, via delle Vongole e vie limitrofe
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:
- stazionamento p.za Generale Carlo Alberto dalla Chiesa
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.