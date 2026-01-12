Il Cerveteri non vince sul campo dei cugini da 35 anni, i tifosi sperano di rompere il tabù

Il derby a Ladispoli arriva nel momento migliore del Cerveteri, al terzo posto con 31 punti, con sette lunghezze di vantaggio dai cugini. E al Sale, domenica alle 11.00, si annuncia il pubblico delle grandi occasioni. I tifosi verde azzurri si stanno preparando per vedere il Cerveteri sfatare un tabù che dura da 35 anni.

Derby Ladispoli – Cerveteri, saranno 150 i tifosi verdeazzurri presenti all’Angelo Sale

Gli etruschi, infatti, l’ultima volta che hanno espugnato il campo ladispolano è stato nell’aprile del 1991. Da quanto trapela, saranno almeno 150 i supporter presenti al Sale, pronti a sostenere a gran voce Piano e compagni. Il derby della Via Aurelia non è solo una sfida calcistica, ma ha un valore sociale e culturale.

I Cervi, forti del successo sul Tolfa, sono carichi di entusiasmo e sanno quanto sia importante per un cerveterano vincere sul Ladispoli. I cugini all’andata vinsero una gara con non poca fortuna, seguita da oltre 600 tifosi.