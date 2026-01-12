Ladispoli, venerdì 16 ospiterà don Luigi Ciotti per l’incontro pubblico “La forza della speranza, il coraggio della pace”
Venerdì prossimo, Ladispoli sarà la sede di un importante e prestigioso evento. Ospiterà don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e del Gruppo Abele, per un incontro pubblico che si inserisce nelle attività dalla scuola interdiocesana di formazione all’impegno sociale e politico, “Custodi del Futuro”. L’evento è promosso dalle Diocesi di Porto-Santa Rufina e Civitavecchia-Tarquinia, con il patrocinio del Comune di Ladispoli.
L’appuntamento, dal titolo “La forza della speranza, il coraggio della pace”, è in programma venerdì 16 gennaio, alle ore 10:30, nell’Aula del Consiglio comunale, in Piazza Giovanni Falcone 1. L’incontro è concepito come un’occasione di confronto rivolta a studenti, cittadini e amministratori. E si caratterizza per un esplicito riferimento ai valori della pace, della legalità e della cittadinanza attiva. Oltre a rappresentare un invito. a tutti, a considerare la politica quale “forma altissima di carità”.
L’evento, organizzato con l’Azione Cattolica, rappresenta anche una tappa di avvicinamento alla Marcia della Pace prevista domenica 25 gennaio a Ladispoli.