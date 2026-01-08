Fiumicino, manutenzione straordinaria alla rete idrica: sospensione del flusso il 14 e 15 gennaio

Acea Ato2 ha comunicato la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica del Comune di Fiumicino, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza complessiva del servizio. Per consentire lo svolgimento dei lavori, sarà sospeso il flusso idrico dalle ore 18:00 di mercoledì 14 gennaio alle ore 07:00 di giovedì 15 gennaio.
Zone interessate
Durante l’intervento si potranno verificare mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione nelle seguenti strade e aree limitrofe:
- Via Portuense (nel tratto compreso tra il Ponte 2 Giugno e il civico 1939);
- Viale Coccia di Morto (da via Portuense a via delle Vongole);
- Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa;
- Via Fulco Ruffo di Calabria, Via Giuseppe Miraglia, Via Remo La Valle, Via Mario Calderara, Via Corradino d’Ascanio, Via Ugo Baistrocchi, Via Celestino Usuelli;
- Via delle Tinche, Via delle Tartarughe, Via delle Vongole.
Servizi di assistenza ai cittadini
Per limitare il disagio degli utenti, Acea ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotte in stazionamento fisso presso Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa.
L’azienda ricorda inoltre che, per casi di effettiva e improrogabile necessità, è possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento contattando il numero verde dedicato 800.130.335. Si consiglia alla cittadinanza di provvedere con anticipo a piccole scorte di acqua per le esigenze domestiche primarie.