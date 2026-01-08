Capena: intervento dei Vigili del Fuoco per salvare un cane intrappolato

CAPENA – Intervento di soccorso questa mattina nel comune di Capena per il salvataggio di un animale in difficoltà. Intorno alle ore 09:00, la Squadra 5/A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Montelibretti è stata allertata per un cane di grossa taglia rimasto intrappolato in Via degli Ulivi, al civico 74.

L’animale era caduto accidentalmente in una fossa profonda circa tre metri, dalla quale non riusciva a risalire autonomamente. Grazie all’intervento tempestivo e alle manovre di recupero messe in atto dai soccorritori, il cane è stato tratto in salvo e riportato in superficie. Nonostante la caduta e il comprensibile spavento, l’animale è stato recuperato in buone condizioni di salute.

Sul luogo delle operazioni è intervenuta anche la Polizia Municipale per i rilievi e gli accertamenti di propria competenza. L’intervento si è concluso con successo, restituendo l’animale ai suoi proprietari senza ulteriori complicazioni.