“Fiumicino: Liburna romana, porterà l’impegno della Regione”

Il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano: “Doveroso per tutte le istituzioni, Regione in primis, contribuire alla Liburna dando a questo territorio un’attrazione turistica senza eguali”

“Porterò l’impegno della Regione Lazio per la Liburna romana”. Parola del consigliere regionale del Pd Lazio Michela Califano.

“Ho molto apprezzato l’appello del Comitato Promotore SAIFO per salvare la Liburna romana del maestro Carmosini che si trova a Fiumicino. Appello raccolto anche dal Consiglio Comunale locale che ieri ha approvato un documento unitario in tal senso”.

“La Liburna si trova su un’area regionale concessa al maestro Carmosini 18 anni fa dall’amministrazione Bozzetto per riprodurre la famosa nave romana, lunga 37 metri e larga 9, che sarebbe poi dovuta diventare uno dei simboli di Fiumicino”.

“L’opera, pur a fronte delle ingenti spese della famiglia del maestro, a oggi non è ancora terminata e rischia di essere deperita dal tempo. Per questo credo sia doveroso per tutte le istituzioni, Regione in primis, contribuire alla Liburna dando a questo territorio un’attrazione turistica senza eguali”.

“Come consigliere regionale porterò le istanze del Comitato SAIFO, che ringrazio, nelle sedi che mi competono con lo scopo di portare a termine un capolavoro unico nel suo genere nel Lazio”.