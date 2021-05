Share Pin 1 Condivisioni

Il delegato alla sicurezza Domenico Parente: “Salgono a 12 le associazioni attive sul territorio”

Fiumicino, l’Anppe tra le associazioni operanti sul territorio

“Con l’ingresso dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria nell’attuale protocollo d’intesa con le associazioni operanti sul Comune di Fiumicino, salgono a 12 le associazioni attive sul territorio”. Lo dichiara il delegato alla Sicurezza Domenico Parente.

“Ringrazio il Presidente dell’ANPPE Gianni Mandarino e i vicepresidenti Sergio Faina e Valerio Frantoni – prosegue – per aver deciso di aderire a questo progetto che portiamo avanti da tempo insieme al sindaco Montino per monitorare e garantire maggior controllo e presenza sul nostro esteso Comune”.

“I volontari e le volontarie dell’ANPPE sono certo che daranno un contributo prezioso al Comune di Fiumicino, così come già fanno da tempo quelli della Marina, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco in congedo, delle guardie ambientali e zoofile e quelli a cavallo, che ringrazio per il prezioso impegno speso ogni giorno. Ringrazio anche il mio coordinatore l’avv. Anna Valentino”.

