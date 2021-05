Share Pin 1 Condivisioni

Oggi alla Conferenza Stato – Regioni proseguiranno le pressioni per chiedere almeno lo slittamento di un’ora del coprifuoco

Coprifuoco e riaperture: slitta a lunedì la cabina di regia

Coprifuoco e riaperture: slitta a lunedì la cabina di regia –

Niente cabina di regia sulle riaperture e sul coprifuoco venerdì. La discussione è stata fatta slittare da Palazzo Chigi a lunedì prossimo.

La decisione è stata presa dal presidente del Consiglio Mario Draghi anche se già alcuni partiti di maggioranza e presidenti della Regione Lazio hanno deciso di proseguire nel pressing per far slittare almeno di un’ora il coprifuoco.

E proprio il centrodestra ha presentato in Senato una mozione per chiedere a Palazzo Chigi di “superare l’attuale regime del coprifuoco” alle 22 e “prevedere un’anticipazione delle riaperture e della ripresa delle attività previste per giugno e luglio”.

(torna a baraondanews)